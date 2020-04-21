Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, bazı yüksek kesimlerde doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler göz kamaştırıyor.

Merkez Kandolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan laleler, kırmızı renkleriyle göz alıcı bir güzellik sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

15-20 günlük ömrü var

Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılan ters laleler, başta yöre halkı olmak üzere fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan arı ve kelebeklerin de 15-20 günlük ömrü olan ters lalelere konması güzel görüntü oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]