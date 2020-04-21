Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yeni doğan torununu jandarma sayesinde gördü
Bursa'da jandarma ekipleri, yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi torunuyla görüntülü konuşturdu.
Bursa’da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-posta ile yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu.
Dutluca Mahallesi’nde yaşayan anneannenin yanına giden jandarma ekipleri, torununu telefondan görmesini sağladı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaşlı kadın torununu görünce çok mutlu oldu, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: yeni doğan torun jandarma ekipleri görüntülü konuşma bursaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:20
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