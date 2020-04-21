Bursa’da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-posta ile yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu.

Dutluca Mahallesi’nde yaşayan anneannenin yanına giden jandarma ekipleri, torununu telefondan görmesini sağladı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaşlı kadın torununu görünce çok mutlu oldu, jandarma ekiplerine teşekkür etti.