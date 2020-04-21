Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs ilk defa Çin’de görüldü. 31 Aralık’ta Çin’de tespit edilen ilk vaka ile birlikte Türkiye de koronavirüsle mücadele konusunda ilk adımları atmaya başladı. Alınan tedbirler sonucu Türkiye’de ilk vaka, virüsün Çin’de ortaya çıkışından yaklaşık 3,5 ay sonra görüldü. O günden bugüne alınan önlemler, atılan kritik adımlar Türkiye Bilimler Akademisinin hazırladığı raporda tek tek anlatıldı. İşte Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledesinin gün gün özeti:

31 Aralık: Çin’de ilk vaka tespit edildi.

10 Ocak: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturdu.

11 Ocak: Çin’de ilk ölüm gerçekleşti.

14 Ocak: Hastalıkla ilgili ilk rehber hazırlandı.

22 Ocak: Virüsün Çin’de ortaya çıktığı yer olan Vuhan’dan İstanbul’a yapılan uçuşlar durduruldu.

4 Şubat: Havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla ateş ölçümleri başladı.

5 Şubat: Çin’den yapılan tüm uçuşlar durduruldu.

23 Şubat: Türkiye ile İran arasındaki kara sınır kapıları kapatıldı.

29 Şubat: İtalya, Güney Kore ve Irak’la tüm yolcu trafiği durduruldu.

11 Mart: Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldü.

12 Mart: Okullar tatil edildi.

13 Mart: Kamuya açık toplu etkinlikler kısıtlandı.

15 Mart: Kapsamlı seyahat ve ulaşım kısıtlamaları yapıldı. Toplu halde bulunulan mekanlar geçici olarak kapatıldı. Umreden gelen kafileler yurtlarda gözlem altına alındı.

16 Mart: Cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi. Aciliyeti olmayan ameliyatların ve diş hekimliği uygulamalarının ertelenmesi kararlaştırıldı.

17 Mart: Uçuşlara ara verilen ülke sayısı 20’ye yükseldi.

19 Mart: Futbol, basketbol, hentbol ve voleybol ligleri ertelendi. COVID-19 testi yapılan merkez sayısı 18’e çıkarıldı.

21 Mart: COVID-19 testi yapan merkez sayısı 44 ilde 73’e yükseldi. Uçuşa kapanan ülke sayısı 68 oldu. Yemek servisi yapılan işletmelere müşterilerin oturması yasaklanarak hizmetler paket servisle sınırlandırıldı.

22 Mart: Kamuda esnek çalışmaya geçildi.

24 Mart: Toplu taşıma araçlarının kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. Yolcular arası sosyal mesafe kuralı getirildi.

27 Mart: Pazar yerlerinde zaruri ihtiyaç olmayan malzemelerin satışı yasaklandı. Tezgahlar arasına 3 metre mesafe getirildi.

28 Mart: Şehirler arası otobüs ve uçak yolculukları izne tabi oldu. Yurt dışına uçuşlar durduruldu.

31 Mart: COVID-19 testi yapan merkez sayısı 75’e yükseldi.

1 Nisan: Pazar yerlerine giriş-çıkışların denetlenmesine karar verildi.

4 Nisan: 20 yaş altında olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş-çıkış yasağı başladı. Toplu çalışılan yerler, marketler ve pazarlarda maskesiz bulunmak yasaklandı.

5 Nisan: Ücretsiz maske dağıtımı başladı.

9 Nisan: Maske ve eldivenlerin ayrı bir atık kutusunda toplanıp, 72 saat sonra belediye ekiplerine teslim edilmesine karar verildi.

10 Nisan: 30 büyükşehir ile Zonguldak’a hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

15 Nisan: 30 büyükşehir ile Zonguldak’a hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.