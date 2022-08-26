Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı: O anlar kamerada
Tekirdağ’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı ise kameraya yansıdı.
Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi’nde kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen bir araba çarptı.
Çocuğun yaralandığı olay kameraya yansıdı. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğin sahibi, köpeğinin saldırgan olmadığını söylemiş
Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
İfadesinde ise başıboş bıraktığı köpeğinin "saldırgan olmadığını" söylediği belirtildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası Köpek
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