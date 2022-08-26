Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi’nde kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen bir araba çarptı.

Çocuğun yaralandığı olay kameraya yansıdı. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin sahibi, köpeğinin saldırgan olmadığını söylemiş

Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İfadesinde ise başıboş bıraktığı köpeğinin "saldırgan olmadığını" söylediği belirtildi.