Haber Giriş: Kaynak: AA
Köpeklerle tavşan avlayan 5 kişiye 14 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde tazı cinsi köpeklerle kaçak av yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 14 bin 355 lira para cezası kesildi.
Konya'da Düden Gölü civarında kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yasak alanda tazı cinsi köpeklerle tavşan avladıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.
El konulan 2 köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen ekibe teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 5 kişi, toplam 13 bin 405 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı. Bu kişilere, yasa dışı yollarla avladıkları tavşan için de 950 lira ceza kesildi.
Sıradaki Haber
Tokat'ta 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz