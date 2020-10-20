Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat H.A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:22
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