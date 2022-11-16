Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeklerden kaçarken araba çarpan temizlik işçisi öldü
[Fotograf: AA]
Ordu'da başıboş köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarptığı belediye temizlik işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi sahipli ancak başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tirkil, ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tirkil, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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