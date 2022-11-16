Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile yeni sezonda da yerli ve yabancı kayak tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kayak ve snowboard tutkunlarına her yıl adrenalin dolu anlar yaşatan kayak merkezi, sezon için gün sayıyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3. uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak olanağı sağlayan Palandöken'de pistlerin ve otellerin bakım onarımı için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Rezervasyonlarını almaya devam eden ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezindeki oteller, sezonu yüksek dolulukta geçirmeyi hedefliyor.

Turizmciler, kar göletleri ve suni karlama sistemi sayesinde aralık ayının ilk haftasında misafirlerine kayak heyecanı yaşatmayı planlıyor.

"Özellikle Rusya'dan talep var"

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, Erzurum'da artık kış moduna girdiklerini söyledi.

Bütün otellerde bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Akça, pistlerle ilgili gerekli hazırlıkların ve suni karlamaların, bakımların yapıldığını belirtti.

Erken rezervasyonların temmuz ayı ile başladığını dile getiren Akça, "Bu yıl da rezervasyon isteğimizin üzerinde gidiyor. Talepler oldukça fazla ve özellikle yerli misafir Palandöken'i fazla tercih etmeyi uygun gördü. Satışlarımız devam ediyor. Her sezon olduğu gibi Türkiye'de ilk defa aralık ayı ilk haftasında biz kayak sezonunu açmayı planlıyoruz. Palandöken'e özellikle Rusya'dan bir talep var. Her otel kendi çapında kontenjanlar verdi. Bu yıl Avrupa'daki gurbetçilerin Palandöken'e akın edeceği kanaatindeyim." diye konuştu.

Aralık ayının ilk haftasından martın sonuna kadar kar ve kayak garantisi verdiklerini ifade eden Akça, bunun da Palandöken'in en güzel taraflarından biri olduğunu ve turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

"Palandöken'de her şey hazır"

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de Türkiye'de ilk olarak Erzurum'da aralık başı itibarıyla sezonu açacaklarını anlattı.

Yurt dışından tarifeli seferlerin yanı sıra charter seferlerle de yabancı ziyaretçi ağırlayacaklarını aktaran Güney, 29 Aralık'tan 15 Mart'a kadar charter seferlerinin devam edeceğini vurguladı.

Kışa hazırlık organizasyonları da yapacaklarını ifade eden Güney, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kar göletlerimiz var. Buradan sular alınarak suni karlama yapılıyor. Otellerde iyileştirmeler yapıldı. Pandemi tedbirlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin her tarafından ve dünyanın farklı ülkelerinden Erzurum'a gelen kayakseverler, havalimanına inişten 15 dakika içinde kayak merkezindeler. Rusya'dan daha çok misafir geleceğine inanıyoruz. Kış operasyonuna hazırız. Yüzde 60 doluluk oranına geldik. Sezonu yüksek performansta bekliyoruz. Mart sonuna kadar sezonu iyi geçireceğimize inanıyorum. Yapacağımız organizasyonlarla Palandöken'i daha da canlandırmak istiyoruz. Her şeyimiz hazır Palandöken'e misafirlerimizi bekliyoruz."