Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekiplerince dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen M.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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