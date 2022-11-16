Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ticari araç 25 metreden düştü
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da yokuş aşağıya seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla seyreden Furkan Erdinç, dik bir yokuştan inmeye başladı.
Sürücü yokuşta frene bastı ancak iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı.
Yaklaşık 25 metreden düştü
Yokuş aşağıya hızlanan araç, demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden apartman boşluğuna düştü.
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Furkan Erdinç, hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:58
- 12:44
- 12:53
- 13:11
- 12:20
Sıradaki Haber
Bebek kıyafetine emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz