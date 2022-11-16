Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı NARKOKİM ekiplerince, havalimanının kargo bölümünde yapılan istihbarat ve hedefleme çalışmalarında, yurt dışına gidecek bir kargo "riskli" olarak değerlendirildi.

Şüpheli gönderi, x-Ray taraması ve narkotik dedektör köpekleriyle incelendi. Köpeklerin kargodaki eşyaya tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kargoda bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtülerine test yapıldı.

Test sonucu, eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Kimyasal yöntemlerle daha sonra ayrıştırılması planlanan metamfetaminin muhtelif eşyalara emdirilerek gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.