Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü
İzmir Banliyö Sistemi'ndeki arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, bazı vatandaşlar raylarda yürümeye çalıştı.
İZBAN’da meydana gelen arıza sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeköy istikametine giden tren, Kemer istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra arıza yaptı. Tren yaklaşık 40 dakika hareket etmeyince vatandaşlar kapıları kendi imkanlarıyla açıp raylara indi ve yeniden Kemer durağına yürüdü.
Arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, diğer istasyonlarda da yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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