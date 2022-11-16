İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın karar duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Davaya ilişkin kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Oktar'a toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası

Heyet ayrıca, Oktar'ın yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.