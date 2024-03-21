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Türkiye
DHA 21.03.2024 13:08

Köpek dövüşünde ele geçirilen 2 köpek barınaktan çalındı

Niğde'de, jandarmanın dövüştürülürken el koyduğu 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı.

Köpek dövüşünde ele geçirilen 2 köpek barınaktan çalındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

83 şüpheliye de kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

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