Ormanları 'dumansız yangın'dan böcek orduları koruyor

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan orman zararlılarıyla mücadele için 2002'den beri çalışma yürütülüyor. Bu zararlılarla mücadele kapsamında ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, ormanlardaki zararlı türlere karşı geçen yıl 179 bin 445 hektar alanda mücadele yapıldı.

Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 38 bin 116 kuş yuvası asıldı ve 60 noktaya karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 824 bin 945 faydalı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1445 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı 69 bin 271 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 12 milyon 994 bin lira, 55 bin 445 hektarlık alanda yapılan biyoteknik mücadele için 10 milyon 791 bin lira, 53 bin 961 hektarlık alanda yapılan mekanik mücadele için 17 milyon 748 bin lira ve 768 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 710 bin lira harcandı. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 42 milyon 243 bin liralık harcama yapıldı.

Orman sağlığı konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması amacıyla tüm yurtta kurulan gözlem alanlarında 21 bin 75 çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 16 bin suç zaptı düzenlendi

Öte yandan, orman suçlarıyla mücadele edilmesi amacıyla ülke genelinde kurulan 2 bin 186 toplu koruma ve 18 hassas alan koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından geçen yıl 15 bin 957 suç zaptı düzenlendi.

Suç zabıtlarının 4 bin 506'sı ağaç kesme, 834'ü yasa dışı nakil, 571'i izinsiz bulundurma, 4 bin 76'sı alan açma, 5 bin 629'u işgal, 296'sı izinsiz otlatma suçlarından, 45'i ise çeşitli suçlardan oluştu.

Orman alanlarındaki gençlik bakım sahaları ile kültür sahalarının korunması için 547 köyle işbirliği yapıldı, bu kapsamda köylülere 50 milyon 12 bin 915 lira kaynak aktarıldı.