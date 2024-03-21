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Türkiye
AA 21.03.2024 12:48

Bursa'da bir otomobil iki bina arasına sıkıştı

Bursa'da kontrolden çıkarak iki bina arasında dik şekilde asılı kalan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir otomobil iki bina arasına sıkıştı

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 3. Dağ Sokak'ta seyir halinde olan 70 yaşındaki Mehmet Ulu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yoldan çıktı.

Bursa'da bir otomobil iki bina arasına sıkıştı

Araç, 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Sürücü ise araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ulu'ya ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. 

Bursa'da bir otomobil iki bina arasına sıkıştı

Askıda kalan otomobilin içine giren itfaiye erleri ise demir kesme makaslarıyla şasiyi keserek Ulu'yu sıkıştığı yerden kurtardı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da bir otomobil iki bina arasına sıkıştı

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