Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 07:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
[Fotograf: DHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Adana- Konya yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi.
Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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