Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde gece saatlerinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çekicinin sürücüsü kaçtı

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.T., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kazadan sonra olay yerinde ayrılan çekici kamyonetin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.