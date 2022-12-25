Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek ters döndü: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti ve ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Furkan Fidan yönetimindeki otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde refüje çarparak karşı şeride geçti ve ters döndü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emin Kıdı yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Furkan Fidan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobilden yola saçılan yakıtı temizledi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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