Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, ehliyetsiz kişinin kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Doğanhisar-Hüyük kara yolu Yenice Kavşağı'nda bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada araçtaki Muhammet İpekten (16) ile Furkan Akyıl (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Dönmez (16) ve Hasan Berke Kalkan (16) ise yaralandı.
Yaralı Dönmez ile Kalkan, sağlık ekiplerince Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahale sonrası Konya'daki başka bir hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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