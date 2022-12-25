87'nci Büyük Atatürk Koşusu, saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ankara Tren Garı önünde sona erecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, koşunun başlamasına 15 dakika kala, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Anadolu Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Gar Binası güzergahındaki başlangıç ve varış noktaları ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Koşunun tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklar yeniden trafiğe açılacak.