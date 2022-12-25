Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni 28 yaşındaki Mehmet Gümüş, okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı.
Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi. Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.
Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları 20 yaşındaki Y.T., ve 24 yaşındaki E.T. okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüştü.
Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp taşlarla öğretmene saldırdı. Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları odadan çıkardı.
Gümüş’ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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