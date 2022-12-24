Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da tarihi çarşıdaki iş yerinde yangın
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi çarşıda yer alan bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıdaki 3 katlı bir iş yerinin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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