Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maslak Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracı durduran şoför, yangını söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken içerisinde yolcu bulunmayan otobüsün garaja gittiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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