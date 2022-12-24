Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sardı. Durumu fark eden bina sakinleri, doğal gaz vanasını kapatarak binayı boşalttı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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