Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı İsahocalı köyünde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Sebat Özdaş'ın tek katlı evinde soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın evin yanındaki ahıra da sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kaman ve Akpınar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekiplerin, evin çöken tavanının altından çıkardığı Sebat Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin yanındaki ahırda 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.
Özdaş'ın cesedi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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