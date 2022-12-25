Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Serkurt Yurtlu idaresindeki otomobil, otoyolun Gerede mevkiinde, Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev yönetimindeki tırla çarpıştı.
Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Yurtlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltında
Yolda dönüş yasağı olmasına rağmen dönmeye çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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