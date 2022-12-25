Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 06:49Son Güncelleme: Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul Maltepe önlerinde bir tekne karaya oturdu. 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazede ekipler tarafından kurtarılarak emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metre boyundaki teknede bulunan 9 kazazede, Tahlisiye-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı’da emniyete alındı."
Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metre boyundaki teknede bulunan 9 kazazede, TAHLİSİYE-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı’da emniyete alındı. pic.twitter.com/z6DfO4yPuF— KEGM (@kiyiemniyet) December 24, 2022
Etiketler: İstanbul
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