Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H. Ü. E. idaresindeki kamyonet, Aşıklar köyü yolunda önce karşı şeritten gelen Mehmet Soylu yönetimindeki otomobille ve sonra da M. E.'nin kontrolündeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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