Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum yeniden surlarla çevrilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bodrum’da 2 bin 400 yıl önce inşa edilen Antik Halikarnassos Kenti’nin sur duvarları kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor.
2 ay önce başlayan ve Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi denetiminde yürütülen proje kapsamında, Bodrum’daki Antik Halikarnassos kentinin stadyum ve tapınaklarının gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.
Proje ile başlayan kazılar sonucunda, antik dönem surlarının 1,5 kilometrelik bölümü yeniden ortaya çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
7,5 kilometrelik sur kazılıyor
Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda olan ve asırlarca toprak altında kalan surun son kalıntıları da yazlıkların ve otellerin gölgesinde kalmıştı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Bilir, bütün Halikarnassos’taki tepeleri çevreleyen surların kentin ihtişamını gösteren özellikte olduğunu söyledi.
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