Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Pörnek köyü yakınlarındaki İsa Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi define arayanların hedefi oldu. Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden definecilerin, birden fazla çukur açtığı belirlendi.

Veysel Köyü muhtar vekili Mithat Palıt, define arayanların türbeye zarar verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türbenin hem içeriden hem dışarıdan kazıldığını anlatan Palıt, "Bu olayı gereken yerlere bildirmiştik. Yetkililer, türbenin fotoğraflarını çektiler, en kısa sürede buraya döneceklerini söylediler" dedi.

Yenikapı Muhtarı Turgut Ergün ise İsa Dede Türbesini definecilerin sürekli kazdığını belirtti.