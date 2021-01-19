Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Sarıkamış'a dönen Uzman Çavuş Asil Koca, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı.

İtfaiye ekipleri, kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışanları çıkarmak için zamanla yarıştı. Ancak Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Asil Koca ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Çankırı'nın Güneykışla köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.