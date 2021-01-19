Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kars'ta otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı, bir aile yok oldu
Kars'ta, bir otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu, aynı aileden biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Sarıkamış'a dönen Uzman Çavuş Asil Koca, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı.
İtfaiye ekipleri, kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışanları çıkarmak için zamanla yarıştı. Ancak Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Asil Koca ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, Çankırı'nın Güneykışla köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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