Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D, geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığı köpek aldı.

Cemal D, 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti. 3 ay önce keçilerini satan Cemal D, iddiaya göre köpeğini, günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü.

Yaşananlara tanık olan Cemal D'nin damadı İsmail Kaplan ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu.

Damat Kaplan, Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D’ye ‘Kabahatler Kanunu’ndan bin 33 lira ceza kesti.