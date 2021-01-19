Kurak geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle Sapanca Gölü'nde su seviyesi 32,50 metreden 30,28’e kadar gerilerken, göl kıyısında da yer yer 20 metrelik çekilmeler yaşandı.

16 Ocak günü başlayan ve 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle su seviyesi 30,38 seviyesine yükseldi. Karların erimesinin ardından gölün 32 metre seviyesine çıkması bekleniyor.

"Kuraklık geçen seneden beri vardı"

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit şöyle konuştu:

”Bu kuraklık bu sene yaşanan sıcaklık ile ilgili değil, geçen seneden bu yana devam eden bir durum. Sonbaharda ise kış ayı gibi kuraklığın yaşanması bütün su kaynaklarımızda olduğu gibi Sapanca Gölü’nü de etkiledi. Aynı problemleri daha önce 2014 ve 2007 yılında da yaşamıştık. Bu sanki 7 yılda bir tekrar eden bir durum gibi gözükse de atmosferde böyle bir kural yok. Bu durum 2 yıl sonra tekrar gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez."

"Eskiye göre birazcık daha iyi durumdayız"

Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, Sapanca Gölü’nde kar yağışıyla su seviyesinin yükselmeye başladığını söyleyerek, "Şu anda kar yağışı ile birlikte Sapanca Gölü'nde kod seviyesi biraz yükselmiş olabilir. Aynı şekilde İstanbul’daki barajlarda da su seviyelerinde yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Fakat bu durumda bizim su seviyelerinin nerden nereye çıktığına bakmamız lazım. Sapanca Gölü’nde su seviyesinin 30 kodunun üstüne çıkması veya İstanbul’daki barajlarda doluluk oranlarının yüzde 30 oranlarında geziyor olması iyi durumda olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece eskiye göre birazcık iyi duruma geldiğimiz anlamına gelir” dedi.

“Uzun vadeli yönetim planları gerekiyor”

Sapanca Gölü’ndeki 1 santimetrelik yükselmenin, suyun istediği gibi kullanabileceği anlamına gelmediğini dile getiren Yiğit, "Çok iyi yönetim planlarının faaliyete geçmesi gerekiyor. Bu arada yönetim planları var ama çok daha uzun vadeli olması gerekiyor. Suyumuz bu kadar azalmışken insani kullanım öne çıkartılarak, sanayi kullanımında ise de deniz suyunu arıtımı gibi seçenekleri devreye sokmak gerekiyor" dedi