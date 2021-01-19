Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mühürlü kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kural ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle mühürledikleri kıraathanenin işletildiği ihbarı üzerine işletmenin bulunduğu adrese gitti.
Yapılan denetimde mührün koparılarak kıraathaneye girildiği tespit edildi.
Kıraathanede sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
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