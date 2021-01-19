Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bingöl’de özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve anaokullarında yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün ara verildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.
Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.
Etiketler: Kar Yağışı
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