İstanbul'da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle uçuş güvenliğinin riske atılmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçaklara de-icing apronu tesis edildi.

İniş sonrası ve kalkış öncesi bu aprona alınan 286 uçağa, buzlanmayı önleyici veya giderici sıvılar uygulandı.

Söz konusu işlemler emniyetli şekilde gerçekleştirilirken, operasyonlar uçuşlarda gecikmelere yol açmadan tamamlandı.

