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Türkiye
AA 30.06.2023 00:32

Konya'da sulama kanalına giren 2 kişi boğuldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da sulama kanalına giren 2 kişi boğuldu

İvriz Mahallesi'nde Omar Hacdavut, hidroelektrik santraline giden su kanalına düştü. Hacdavut'u kurtarmak için Hasan Hacdavut ve Süleyman Hacdavut da kanala girdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla kurtarılan Hasan Hacdavut, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının çıkardığı Omar ve Süleyman Hacdavut'un cansız bedenleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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