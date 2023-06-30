Datça'da çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

Datça Mahallesi Kargı mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Alevlerin Türk bayrağına sıçramaması için büyük çaba sarf edildi

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının enerji hatlarında çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının Kargı Mahallesi Bayrak tepesinde bulunan dev Türk bayrağına sıçramaması için hava araçlarının sürekli bu alana su bıraktığı görüldü. Bölgedeki yangının söndürülmesiyle aynı alanda kara ekipleri de soğutma yaptı.