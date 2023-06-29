Gökçeada-Kabatepe feribot hattına 40 ek sefer konuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gökçeada-Kabatepe hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için ek seferler planlandı.

Buna göre, yarın mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 ve 23.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 05.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 ve 23.55'te de sefer yapılacak.

Cumartesi günü ise Kabatepe'den saat 03.00, 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00’de, Gökçeada'dan ise saat 03.00, 04.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 ve 23.55'te ek seferler gerçekleştirilecek.

Güncel sefer tarifesi ile ek sefer planlamalarına "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.