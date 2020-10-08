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Konya'da şeker fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Konya'da bir şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çumra ilçesinde bir şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale için Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya’dan takviye ekipler gönderildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Konya'da bir şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.https://t.co/WOVNJghXCq pic.twitter.com/CQc6fMpw95— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2020
Etiketler: şeker fabrikası KonyaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 00:35
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