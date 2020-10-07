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Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."
Etiketler: İstanbul deniz kirliliği gemi Çevre ve Şehircilik BakanlığıSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 22:05
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