Güneşli havanın hakim olduğu kentte, öğleden sonra zaman zaman rüzgar etkili oldu. Döşemealtı ilçesi, Masa Dağı bölgesi ve Duraliler Mahallesi'nin açık alanlarında küçük ölçekli toz fırtınası oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Binaların üzerine gelen toz bulutu vatandaşlarca fotoğraflandı. Kısa süre sonra ise toz bulutu kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, bölgede perşembe gününden itibaren Balkanların üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların 6-10 derece düşmesinin beklendiği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]