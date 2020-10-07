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Mardin'de 1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İkna yoluyla 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist sayısı 174 oldu.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi.
Etiketler: PKK terör operasyonuSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 22:09
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