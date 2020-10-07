Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi.