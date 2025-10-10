Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Türkiye
AA 10.10.2025 15:30

Konya'da öğretmenin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.

[Fotograf: DHA]
[Fotograf: DHA]

Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü İ.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İ.A.'nın emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

İ.A. yönetimindeki otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü  idaresindeki araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

