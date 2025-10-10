Konya'da öğretmenin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü İ.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı.
İ.A.'nın emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
İ.A. yönetimindeki otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü idaresindeki araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.