Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.10.2025 15:06

Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu.

Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu
[Fotograf: AA]

Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu sivil jandarma aracı ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya başsağlığı mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

ETİKETLER
Sakarya Şehit
Sıradaki Haber
Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı
16:00
UNRWA: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor
16:11
Numan Kurtulmuş: Gazze'deki barış umudunda Türkiye'nin önemli rolü oldu
15:58
ABD basını: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti
15:52
DMM, restoranlarda oturma süresi ücretlendirilecek iddiasını yalanladı
15:41
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ