AA 10.10.2025 12:05

Bankalardan kredi çektirme vaadiyle 127 milyon lira dolandırmışlar

İstanbul'da, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişileri, yardım etme bahanesiyle dolandırarak 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Bankalardan kredi çektirme vaadiyle 127 milyon lira dolandırmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 zanlının, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin, söz konusu fatura bedellerinin geri tahsil edilmesi için icra müdürlüklerince mağdurlara muvafakatname hazırlatarak dilekçe verdirdiği, böylece zanlıların 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerinde yapılan operasyonda, 25 zanlı yakalandı.

Operasyonda 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı, 1 zanlının da vefat ettiği belirlendi.

Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Bankacılık Dolandırıcılık
