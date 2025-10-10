Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
TRT Haber 10.10.2025 09:36

Zonguldak ve Bartın için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Zonguldak ve Bartın için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

