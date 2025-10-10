Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
AA 10.10.2025 07:56

5 ilde nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonu: 28 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarına ilişkin operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama", suçlarına yönelik 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 'internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları', sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kumar Bahis Dolandırıcılık
