Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda bakım çalışması başlatıldı

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, karayolları ekipleri tarafından yürütülecek çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan devlet yolu üst geçit köprüsünde genleşme derzi değişimi gerçekleştirilecek.

Bu nedenle bugünden itibaren köprünün Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak bu yöndeki trafik akışı, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Belirtilen güzergahta çalışmanın tamamlanmasının ardından karşı yöndeki köprünün genleşme derzi değişim çalışması da yapılacak.

Bu süreçte Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede sanayi kavşağına yönlendirilerek D-750 kara yolu üzerinden otoyola bağlanabilecek.

Çalışmaların 28 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.