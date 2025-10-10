Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.10.2025 12:57

Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda bakım çalışması başlatıldı

Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda başlatılan bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım farklı güzergahlardan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda bakım çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, karayolları ekipleri tarafından yürütülecek çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan devlet yolu üst geçit köprüsünde genleşme derzi değişimi gerçekleştirilecek.

Bu nedenle bugünden itibaren köprünün Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak bu yöndeki trafik akışı, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Belirtilen güzergahta çalışmanın tamamlanmasının ardından karşı yöndeki köprünün genleşme derzi değişim çalışması da yapılacak.

Bu süreçte Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede sanayi kavşağına yönlendirilerek D-750 kara yolu üzerinden otoyola bağlanabilecek.

Çalışmaların 28 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Bankalardan kredi çektirme vaadiyle 127 milyon lira dolandırmışlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı gözaltına alındı
13:19
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
12:55
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor
12:42
İsrail basını: Gazze'de ateşkes kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak devreye girecek
12:34
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, Kudüs'te de bir evi yıktı
12:36
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı eylülde arttı
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ